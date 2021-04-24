ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterildi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye düşmanı zalimlerin soykırım yalanıyla ülkeye saldırmak istediğini söyledi.

Sayan, şunları kaydetti:

"Geçmişte Ermenileri Kürtlere saldırtan zihniyet şimdi de PKK ile yeni bir oyunun peşindeler. ASALA'nın yeni kılıfı PKK. Sizden korkan sizin gibi olsun. Rusların gelişini fırsat bilip, yaşadıkları köylerde yani başındaki Kürtleri katleden, dedelerimizi öldüren, Kürt kadınlarını kaçıran Ermenilere soykırım yapmışız öyle mi...? Kürtleri savunuyorum diyen HDP yatacak yeriniz yok. Düşün artık bu milletin yakasından."

Ardahan

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız ise ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini, talihsiz bir açıklama olduğunu belirtti.

Açıkyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, bu nitelemenin hem kendileri hem de Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmünde olduğunu belirtti.

"Sözde soykırım iddialarını meşru gören ve bu tezi savunanlar bu olayı tekrardan gündeme gelmiştir." ifadesini kullanan Açıkyıldız, şunları kaydetti:

"Özellikle Ardahan şehrimizde yaptıkları acımasız saldırılarla insanlarımızı öldürüp bizlere unutulmaz derin acılar yaşatan ve buna rağmen soykırıma uğradığını iddia eden ne yazık ki husumet tohumlarını ekmekten başka bir şey amaç gütmüyorlar."

Erzurum

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Genel Başkanı Emrah Ceylan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüz yıllardır farklı etnik kökenden ve milletten insanların Anadolu coğrafyasında yaşadığını ve milletçe hoşgörü ile karşılandığını söyledi.

"Bir soykırımdan bahsetmek gerekirse asıl olan Ermeni çetelerinin bizim atalarımıza, analarımıza, bacılarımıza yaptığı soykırımı konuşmak gerekir." ifadesini kullanan Ceylan, asıl Doğu Anadolu coğrafyasının Ermeni çetelerinin yaptığı katliam ve zulmü yaşadığını vurguladı.

Ceylan, şunları kaydetti:

"Ermeni katliamı ve soykırımı görmek isteyenleri Erzurum'a, Kars'a, Ardahan'a ve nice Anadolu coğrafyasına davet ediyorum. Bölgemizde ki toplu mezarlar bu soykırımın en büyük kanıtıdır. Yakın tarihteki Hocalı Katliamı Ermenilerin alnında ki son kara leke olarak kazılmıştır. Bizim yaşayışımızda soykırım değil soya ve kültüre saygı vardır. Bu alçak iftirayı atanları da attıranları da tarih asla affetmeyecektir. Allah Türk milletini her türlü tehlikelerden ve hain zihniyetlerden muhafaza etsin. ABD başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı bildirisini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."