ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin şan ve şerefle dolu tarihinde böyle bir şeyin olmadığını vurgulayarak, "Türk milleti gittiği her yere barış, huzur ve adalet götürmüştür. 1915 olaylarını sözde soykırım olarak niteleyenler önce kendi tarihine baksın." ifadesinde bulundu.

Bugünkü Amerika kurulurken Kızılderililerin katledildiğini belirten Ünlü, şöyle devam etti:

" Vietnam'da, Japonya'da, Kore'de, Afganistan'da, Irak'ta ve son olarak Suriye'de dünya tarihinin en büyük vahşet ve katliamlarına imza atan Amerika 'soykırım' kelimesini kullanacak en son ülkedir. 'Özgürlük getiriyoruz' diyerek girdiği her yeri kan ve gözyaşına boğan Amerika başkanının yaptığı açıklama Türk milleti için yok hükmündedir."

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'nın kendi tarihi ile yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

Amerika'nın yaptıklarının hala hafızalarda olduğunun altını çizen Yaşar, şunları kaydetti:

"Amerika, 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya'ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasının, Ortadoğu'da uyguladığı vahşi 'böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Amerika Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' terimini kullanması yüce Türk milleti için bir anlam ifade etmeyeceği gibi, kendilerinin 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya'ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasının, Ortadoğu'da uyguladığı vahşi 'Böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasını gizleyemeyecektir."

Yaşar, Türkiye'nin tarih karşısında veremeyeceği hiçbir hesabının olmadığını aktardı.