ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler sürüyor - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler sürüyor

26.04.2021 13:49
ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'daki çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşları ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'daki çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşları ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, yaptığı açıklamada, "Yıllardır arşivlerin açılması ve meselenin tarihçilere bırakılması yönündeki sağduyulu çağrılarımıza rağmen, siyasi düşüncelerle yapılan bu tip açıklamalar maksatlıdır ve tarihi gerçeklerle çelişmektedir." dedi.

Aktürk, iddiaların hukuki ve tarihi bir dayanağının bulunmadığını, söz konusu açıklamanın tamamen Türkiye'ye karşı bir şantaj maksadı taşıdığını belirtti.

Yaşadığı coğrafyada soykırım, katliam ve etnik temizliğe maruz kalan Türk milletinin soykırımın faili olamayacak yegane topluluk olduğuna işaret eden Aktürk şunları kaydetti:

"Koca bir Amerika kıtasını, zamanının biyolojik silahlarıyla yerli halklarından arındıran, dünyanın hemen her tarafında vahşet ve yıkımlarla büyük katliamlar, soykırımlar gerçekleştiren, gözünü kırpmadan nükleer silahlarla iki şehri yok eden ABD, 1915 olayları ile ilgili söz söyleyebilecek son ülkedir. Daha dün Körfez Operasyonu ile yarattığı yıkım dünya kamuoyunun hatıralarında olanca canlılığı ile yaşamaktadır. Bizlerin devletten beklentisi, genel kınama söylemlerinden uzaklaşılarak bu emperyal tavır ve tutum karşısında ülkemizdeki ABD lehine olan tüm avantajlı anlaşmaların gözden geçirilmesi ve gereğinin yapılmasıdır."

Aktürk, Biden'ın Ermeni ve Yahudi lobilerinin de etkisi altında kalarak yaptığı açıklamayı kabul etmeyerek kınadıklarını ve bu konuda yapılacak her türlü hukuki girişime destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

Erzurum

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da yaptığı yazlı açıklamada, Anadolu topraklarının Ermeni vahşetine ve işlenen hunharca katliamlara tanıklık ettiğini vurguladı.

Ermeni diasporasının bulduğu her fırsatta Türkiye aleyhine kara bir propaganda çalışması yürüttüğünü ve buna da siyaseti alet ettiğini belirten Yaşar şunları kaydetti:

"Tarih yazmak siyasetçilerin işi değildir. Bizim tarihimizde utanacağımız ve sıkılacağımız hiçbir hadise yaşanmamıştır. Üzerinde yaşadığımız bu taş ve toprak dile gelse, Ermenilerin masum Müslüman Türk ahaliye nasıl zulmettiğini ve alçakça cinayetleri nasıl işlediğini anlatır. Hal böyle iken ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye soykırım suçlamasında bulunması, akıl tutulmasından başka bir şey değildir."

Ardahan

Ardahan Türk Ocakları Şube Temsilcisi Mirza Polat da yayımladığı mesajda, Biden'in açıklamalarını kabul etmediklerini belirterek, "Yüz binlerce Türk'ün katledilmesini görmeyen Haçlı zihniyetinin, tarihi gerçekleri ve uluslararası hukukta soykırım suçunun mahiyet ve tanımını tamamen görmezden gelerek Türk milletine soykırım iftirası atmasını Türk Ocakları olarak reddediyoruz. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak adlandırması, dostlukla da müttefiklikle de bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kars

Kars Diyanet-Sen Şube Başkanı Ebubekir Keleş ise Biden'ın yaptığı açıklamaya toplumun her kesiminden tepki yağdığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Dedelerimiz katil değildir. Esas katil hücrelerinde masum kanı olan Batılı emperyal devletlerdir. Karar kabul edilemez. ABD ve batılı güçler, Amerika'da Kızılderililer, Vietnam, Japonya, Kore, Küba, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, İran, Suriye, Filistin ve İslam ülkelerinde gerek kendileri gerekse kiraladıkları terör örgütleri maharetiyle milyonlarca sivili katlettiler, katletmeye de devam ediyorlar. Bizim için bu karar hükümsüzdür ve çöp bidonunda yerini almıştır. TBMM derhal toplanıp ABD'nin Kızılderili katliamını soykırım olarak tanımalıdır. "

Ağrı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın radikal Ermeni lobilerinin baskısı sonucu, hiçbir tarihi gerçekliğe dayanmayan, tamamen kendi iç siyasi dengeleri sonucu dillendirilen iddiaların yok hükmünde olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sırasında, güvenlik amacıyla aldığı tehcir kararının, her geçen gün sayısız belge ile belgelenerek bilimsel gerçekler ışığında adil bir hafızanın oluşturulduğu 1915 olaylarının, 'soykırım' şeklinde adlandırılması ülkemize ve milletimize karşı yapılmış ahlaksız bir saldırıdır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşananların araştırılması amacıyla ortak tarih komisyonu kurulması çağrısının, belgelerdeki gerçeklerin ortaya çıkmasından korkanlar tarafından cevapsız bırakılması yürütülen istismar kampanyasının yalan ve iftira olduğunu ortaya koymaktadır."

Amerika Birleşik Devletleri, Erzincan, Soykırım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler sürüyor - Son Dakika


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