ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Koçlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Koçlar, Van'da Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermeni çetelerince katledilen Müslümanların anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde yaptığı açıklamada, Tuşba ilçesindeki şehitliğin katliamın izlerini taşıdığını anlattı.

Ermeni diasporasının Van'da Ermeni çetelerinin saldırısı sonucu katliama uğrayan Müslümanların yaşadığı dramın anlatılmaması, bilinmemesi için çaba sarf ettiğini ifade eden Koçlar, "Ermeni dramından bahsedilirken Müslümanların dramı hep yok sayıldı, hep arka plana atıldı. Ermeniler ve Ermeni diasporası tarafından sürekli bir katliam yapılmış imajı oluşturulmaya çalışılıyor. Müslümanların dramının hikaye edilmesi dahi karşı taraf açısından bir problem olarak görülüyor. Bunun gündeme getirilmesi onları rahatsız ediliyor. Ermeni çeteleri kendilerine destek vermeyen Ermenileri dahi katletti." dedi.

ABD Başkanı Biden'ın "soykırım" nitelenmesine tepki gösteren Koçlar, son zamanlarda 1915 olaylarının bilimsel bir mesele olmaktan çıkıp, siyasi mesele haline geldiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Koçlar, şunları kaydetti:

"Tarihi bir olayın yargılanma yeri parlamentolar ve siyasetçilerin işi değildir. Tarihçilerden oluşan platformlarda bu tartışmalar yapılır ve sonuçları ortaya koyulur. Bunu tek taraflı yapalım da demiyoruz. Türk tarafı olarak ortaya koyduğumuz tezler ve veriler ciddiye alınmadan, gündemde tutulmadan Ermenilerin çok yetersiz, delil olamayacak belgeleri üzerinden 'soykırım' ifadesinin kullanılması doğru değildir. Her iki taraf da kendi belgelerini ve bilgilerini getirsinler. Tüm dünya kamuoyu önünde ortaya koyalım ve bunu tartışalım."