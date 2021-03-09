ABD Başkanı Biden'ın köpekleri, saldırgan davranışlar nedeniyle Beyaz Saray'dan gönderildi - Son Dakika

Bunun üzerine Biden çifti iki köpekle ilgili karar aldı.

CNN'deki habere göre, sürekli olarak çalışanlara havlayan 3 yaşındaki Major, Beyaz Saray'da görev yapan güvenlik görevlilerinden birini ısırdı.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden , Alman çoban köpekleri "Champ" ve "Major"ı, birinin Beyaz Saray çalışanlarına yönelik saldırgan davranışları nedeniyle Delaware 'deki evlerine gönderme kararı aldı.

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