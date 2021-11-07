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ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı el-Kazımi'ye suikast girişimini kınadı - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı el-Kazımi'ye suikast girişimini kınadı

07.11.2021 21:36
ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı el-Kazımi'ye suikast girişimini kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik suikast girişimini kınayarak, "Irak Başbakanı el-Kazımi'nin konutunu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyorum.

ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik suikast girişimini kınayarak, "Irak Başbakanı el-Kazımi'nin konutunu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Başbakan'ın yaralanmamış olması beni rahatlatıyor" dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlenmiş, 2 SİHA düşürülmüş, 1 SİHA ise eve isabet etmişti. El-Kazımi, saldırıda yara almadan kurtulmuştu. Başbakan el-Kazımi'ye yönelik başarısız suikast girişiminin ardından ABD Başkanı Joe Biden yazılı açıklama yayınladı. Biden, "Irak Başbakanı el-Kazımi'nin konutunu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Başbakanın yaralanmamış olması beni rahatlatıyor" ifadelerini kullanarak, el-Kazımi'yi saldırının ardından yaptığı sükunet, itidal ve diyalog çağrısı nedeniyle takdir ettiğini dile getirdi.

Terör saldırısının faillerinden hesap sorulmasını gerektiğini vurgulayan Biden, "Irak'ın demokratik sürecini baltalamak için şiddet kullananları en güçlü şekilde kınıyorum. Ulusal güvenlik ekibime, bu saldırıyı araştıran ve sorumluları tespit etmeye çalışan Irak güvenlik güçlerine gerekli tüm yardımı yapmaları talimatını verdim. ABD, Irak'ın egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için çabalayan Irak hükümeti ve halkının yanındadır" dedi.

(İHA)

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı el-Kazımi'ye suikast girişimini kınadı

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı el-Kazımi'ye suikast girişimini kınadı - Son Dakika
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