- ABD Başkanı Biden: "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek" - Son Dakika

- ABD Başkanı Biden: "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek"

22.01.2021 02:15
- ABD Başkanı Biden:

- ABD Başkanı Biden: "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek" Başkan Biden 11 yeni başkanlık emrini imzalayarak yürürlüğe soktu ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevinin ilk gününde korona virüs salgını ile mücadele planını açıklayarak, "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da...

- ABD Başkanı Biden: "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek"

Başkan Biden 11 yeni başkanlık emrini imzalayarak yürürlüğe soktu

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevinin ilk gününde korona virüs salgını ile mücadele planını açıklayarak, "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün görevi resmen devralmasının ardından Başkanlık görevinin ilk gününde korona virüs salgını ile mücadele planını açıklayarak, "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek" dedi.

Biden, "Bu karmaşaya bir gecede girmedik ve işleri tersine çevirmemiz aylar alacak" ifadelerini kullanarak, ABD'de Covid-19'a bağlı can kaybının gelecek ay 500 bini aşacağını öne sürdü.

Covid-19 salgını ile mücadele planı doğrultusunda bir dizi kararnameye imza atan Biden, Görevdeki ilk 100 gününün ana hedefinin 100 milyon Amerikalıyı aşılatmak olduğunu aktardı.

Her eyalette felaket merkezleri kurulacak.

Biden, Federal Acil Durum Yönetim Merkezi - FEMA'nın her eyalette federal hükümete rapor vermek üzere görevlendirme yapacağını belirterek "her eyalette federal mevkide, federal hükümet ile bölgesel yönetim arasında iletişimi sağlayacak ve problem olduğunda bilmemize yarayacak bir kişi bulunacak" dedi.

Halkın güveni öncelik

Biden COVID-19 ile savaşta önceliklerinin halkın güvenini sağlamak olduğunu belirterek "bilim adamları ve sağlık uzmanları daha çok konuşacak" dedi. Biden ayrıca bu kişilerin politik ortamdan uzak özgürce çalışmaları için ortam sağlayacaklarının sözünü verdi.

Savaş zamanı önlemleri

Başkan Biden yapılacak çalışmaların savaş zamanı yapıldığı gibi olacağını belirterek "planımız tüm güç ile savaşta gösterilen çabayı göstererek sıkıntısı çekilen koruyucu ekipman, şırınga ve benzeri ürünlerin üretimini arttırmak" dedi. Savaş dediği için kendisine garip bakanlar olduğunu da söyleyen Biden "Dün gece 400 bin Amerikalı öldü. Bu İkinci Dünya Savaşından daha çok" dedi.

Biden ilk yüz gününde 100 milyon aşının da yapılacağını belirterek bunun olası olduğunu söyledi.

11 Yeni emir

Başkan Biden konuşmasının ardından 11 yeni Başkanlık Emrini imzalayarak yürürlüğe soktu.

COVID-19'a karşı önlemleri içeren yeni emirlerde Ulusal sağlık örgütleri ile yakın çalışma, kaynakların toplumun tamamına eşit dağılması için bir ekibin kurulması, İş yerleri, okullar için yeni kılavuzlar oluşturulması, korona virüsü ile ilgili ulusal veri bankasının geliştirilmesi, aşı ve malzeme üretiminin arttırılması ve Ulusal Muhafızların aşı dağıtımında kullanılması durumunda eyaletlere maddi destek verilmesi konuları yer alıyor.

Ayrıca Biden'ın imzaladığı yeni karar uyarınca tüm ulusal ve uluslararası ulaşım araçlarında maske kullanımı zorunlu hale getirilirken, yurtdışından ABD'ye gelecek yolculara negatif test sonucunu kanıtlayan belge zorunluluğu getiriliyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD Başkanı Biden: 'İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi-yazar Niyazi Birinci hayatını kaybetti Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi-yazar Niyazi Birinci hayatını kaybetti         
00:35
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir         
00:12
Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu         
22:56
Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor         
21:53
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz         
20:25
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor         
16:23
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 02:18:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - ABD Başkanı Biden: "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei