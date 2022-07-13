ABD Başkanı Biden, İsrail ziyaretinde Holokost Anma Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, İsrail ziyaretinde Holokost Anma Merkezi'ni ziyaret etti

13.07.2022 18:50
ABD Başkanı Biden, İsrail ziyaretinde Holokost Anma Merkezi'ni ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de Holokost (Yahudi soykırımı) Anma Merkezi 'Yad Vaşem'e ziyarette bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de Holokost (Yahudi soykırımı) Anma Merkezi 'Yad Vaşem'e ziyarette bulundu.

Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'e geldi.

Batı Kudüs'teki Yad Vaşem'i gezen ABD Başkanı, Holokost anıtına çelenk bırakarak müzedeki anı defterini imzaladı.

Biden burada, Yahudi soykırımından kurtulan iki İsrailli kadın ile bir süre sohbet etti.

Biden'a, gezisinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Yad Vaşem Başkanı Dani Dayan eşlik etti.

İsrail temasları kapsamında yarın Başbakan Yair Lapid ile ikili görüşme yapacak ABD Başkanı, ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşerek İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı alacak ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, İsrail ziyaretinde Holokost Anma Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, İsrail ziyaretinde Holokost Anma Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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