ABD Başkanı Biden: "İstihdam rakamları, istikrarlı büyümeye geçişin işareti" - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden: "İstihdam rakamları, istikrarlı büyümeye geçişin işareti"

07.10.2022 19:28
ABD Başkanı Biden: "İstihdam rakamları, istikrarlı büyümeye geçişin işareti"

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede bugün açıklanan istihdam rakamlarının ABD ekonomisinin istikrarlı büyümeye geçtiğinin, cesaret verici bir işareti olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede bugün açıklanan istihdam rakamlarının ABD ekonomisinin istikrarlı büyümeye geçtiğinin, cesaret verici bir işareti olduğunu ifade etti.

Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'de bugün açıklanan eylül istihdam verilerini değerlendirdi.

Her zamankinden daha fazla Amerikalının çalıştığını belirten Biden, "Bugünün istihdam rakamları, istikrarlı büyümeye geçtiğimizin cesaret verici bir işareti." ifadesini kullandı.

Biden, ekonominin büyümesi için yapılacak daha çok şey olduğunu ancak ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişiyle beklenenden fazla arttı.

İşsizlik oranı ise aynı dönemde beklentilerin aksine 0,2 puan azalarak yüzde 3,5 ile yeniden 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: 'İstihdam rakamları, istikrarlı büyümeye geçişin işareti' - Son Dakika

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