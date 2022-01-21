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ABD Başkanı Biden Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Biden Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

21.01.2022 20:35
ABD Başkanı Biden Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başkanı Fumio Kishida video konferansla yaptıkları toplantıda, Hint-Pasifik bölgesinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle iki ülke arasında işbirliğini artırma konusunda söz verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başkanı Fumio Kishida video konferansla yaptıkları toplantıda, Hint-Pasifik bölgesinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle iki ülke arasında işbirliğini artırma konusunda söz verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, video konferans yoluyla görüştü. Yaklaşık bir buçuk saat süren sanal toplantıda, Hint-Pasifik bölgesinde artan güvenlik endişeleri ve Rusya- Ukrayna geriliminin ele alındığı belirtildi. Liderler, Çin'in büyüyen gücü, Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri de dahil olmak üzere "acilen ekonomi ve güvenlik" konularında işbirliğini artırmak üzere anlaştığı aktarıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Japonya Başbakanı Kishida, özgür ve açık bir Hint-Pasifik gerçekleştirmek için ABD ile işbirliği yapmayı, Çin ve Kuzey Kore'deki füze meselesi üzerinde yakından çalışmayı ve ayrıca Ukrayna konusunda da işbirliği yapmayı kabul ettiklerini ifade etti.

Kishida ayrıca, Japonya-ABD olarak ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi için bakanlar düzeyinde "2 artı 2" toplantılarının ekonomik bir versiyonunu kurmayı da kabul ettiklerini açıklarken, Japonya'nın bu yılın ilk yarısında ABD, Avustralya ve Hindistan'dan liderlerin katılacağı bir dörtlü grup toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

"HİNT-PASİFİK'TE VE DÜNYADA, BARIŞ VE GÜVENLİĞİN TEMEL TAŞI ABD-JAPONYA İTTİFAKI"

Biden ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, Hint-Pasifik'te ve dünyada, barış ve güvenliğin temel taşı olan ABD-Japonya ittifakını daha da güçlendirmek için Başbakan Kishida ile bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade etti.

Beyaz Saray ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Kishida ve Biden'ın ekonomi ve güvenlik meseleleri, gelişen teknoloji, siber güvenlik, iklim değişikliği ve diğer ikili meseleleri tartışacaklarını aktarmıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin 2022'nin başlarında Hint-Pasifik ülkeleriyle ekonomik işbirliği konusunda "ortak hedefler" oluşturmayı hedeflediğini belirtmiş, bunun amacının "ABD-Japonya ittifakını daha da güçlendirmek" ve "özgür ve açık bir Hint-Pasifik" sağlamak olduğunu aktarmıştı.

Biden ve Kishida, iki ülke arasındaki ilişkileri, Çin'in Tayvan üzerinde egemenlik kurmaya çalışması ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri nedeniyle meydana gelen güvenlik endişeleri nedeniyle arttırma stratejisi geliştiriyor. Kishida, Çin'in Tayvan'da egemenlik kurmaya çalışması üzerinde bu hafta, Japonya'nın Tayvan yakınlarındaki adaların savunmasını güçlendireceğini belirmişti.

(Aylin Albayrak/ İHA)

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Kaynak: İHA

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