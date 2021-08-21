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ABD Başkanı Biden, Katar Emiri ve İtalyan Başbakanı ile Afganistan'daki durumu görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, Katar Emiri ve İtalyan Başbakanı ile Afganistan'daki durumu görüştü

21.08.2021 05:05
ABD Başkanı Biden, Katar Emiri ve İtalyan Başbakanı ile Afganistan'daki durumu görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Afganistan'daki durumu görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada Al Sani ve Biden'ın, görüşmelerinde Katar ve ABD arasındaki uzun süreli dostluğu teyit ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın Al Sani'ye Katar'ın Afganistan'da devam eden tahliye işlemlerine yardımlarından ve Afganistan görüşmelerine ev sahipliği yapmasından dolayı şükranlarını dile getirdiği ifade edildi.

Görüşmede iki liderin Afganistan ve Orta Doğu'da yakın iş birliğinin öneminin altını çizdikleri ve ay sonuna doğru Bağdat'ta gerçekleşecek bölgesel liderler zirvesini memnuniyetle karşıladıkları vurgulandı.

Beyaz Saray, Biden'ın İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde de Afganistan'da devam eden tahliye işlemlerinde iki ülkenin iş birliğinin öneminin ele alındığını açıkladı. Açıklamada liderlerin gelecek hafta düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Afganistan üzerine ortak bir politika geliştirmesi fırsatını memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, İtalya, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Katar Emiri ve İtalyan Başbakanı ile Afganistan'daki durumu görüştü - Son Dakika


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