ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi. - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.
25.01.2021 22:53
ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.
ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.
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