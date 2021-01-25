ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi. - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

25.01.2021 22:53
ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi., System.String[]

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, İngiltere, İrlanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi. - Son Dakika


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