ABD Başkanı Biden, Meksika Başkanı Lopez Obrador ile görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve göç konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir telefon görüşmesi yaptı. ABD ve Meksika Devlet Başkanları arasında gerçekleşen ve yaklaşık 52 dakika süren görüşmenin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki açıklamada bulundu. Sözcü Psaki yaptığı açıklamada, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede iki ülke devlet başkanlarının göç ve ekonomik işbirliği konularını tartıştıklarını söyledi.

Sözcü Psaki görüşmede ülkelerine göçmen akışının azaltılması ve ekonomik konularda işbirliği yapılması konularının üzerinde durulduğunu söylerken, Başkan Biden'ın, ABD'nin belgesiz göçmenleri sınır dışı etmek için kullandığı 42'nci Madde'nin de askıya alınmasını istediğini ifade etti. Psaki ayrıca Meksika'nın kendileri için büyük bir müttefik olduğunu belirtirken, ABD'nin Meksika ile ilişkilerini dostluk ve karşılıklı işbirliği ile sürdürmek istediğini ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ise görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başkan Lopez Obrador görüşmede iki ülke ilişkilerini tartıştıklarını söylerken, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın Pazartesi günü Washington'u ziyaret ederek kalkınma için işbirliği ve yaklaşan Amerika Kıtası Zirvesi konularında temaslarda bulunacağını açıkladı.

(Saim Sevinç - İHA)