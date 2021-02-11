ABD Başkanı Biden, Meksika ile ABD sınırındaki "ulusal olağanüstü hali" sona erdirdi - Son Dakika

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından 2019 yılında ABD'nin güneyinde yer alan Meksika sınırında ilan edilen "ulusal olağanüstü hal" kararını sona erdirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu kararları geri çevirmeye devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından 2019 yılında ABD'nin güneyinde yer alan Meksika sınırındaki ulusal olağanüstü hali erdirdiği ifade edildi. Beyaz Saray, Biden'ın Meksika sınırında aldığı yeni karar hakkında Temsilciler Meclis Başkanı ve Senato Başkanına mektup yazarak bilgilendirdiği açıklandı.

Meksika sınırında Trump tarafından alınan kararın ardından inşa edilmeye başlanan duvarın inşasının da durduran Biden, "9844 numaralı bildiri ile ilan edilen ve 13 Şubat 2020 ve 15 Ocak 2021 tarihlerinde devam eden ulusal olağanüstü halin sona erdiğini ve bu bildiride başvurulan yetkililerin, artık güney sınırında yer alan duvar inşa edilmesinde kullanılmayacağını Kongreye bildirmek adına buradayım" ifadelerini kullandı.

Trump, 2019 yılında ABD'nin güney sınırında bir sınır duvarı inşasına fonları yönlendirmek adına ulusal olağanüstü hal ilan etmişti. Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmasına sadece günler kala olağanüstü hal kararını 2022'ye kadar uzatmıştı. Temel kampanya vaatlerinden biri olan ABD-Meksika sınırına duvar inşa etme planında Trump, yasadışı göç ile insan ve uyuşturucu kaçakçılığını engellemeyi planlıyordu. Fakat Biden ABD Başkanlığının ilk günlerinde, ABD-Meksika sınır duvarının inşasını sona erdirmek ve "Müslüman seyahat yasağını" geçersiz kılmak için Başkanlık emirleri imzalamıştı.

(İHA)