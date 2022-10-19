ABD Başkanı Biden, Meksikalı mevkidaşı Lopez Obrador ile göçü görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika sınırında sayıları giderek artan Venezuelalı göçmenlere ilişkin görüşme yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin "yasa dışı yollarla ABD-Meksika sınırını geçen kişilerin sayısını azaltmaya ve düzensiz göçe alternatif olarak yasal yolları genişletmeye yönelik" hususları ele aldığı belirtildi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Lopez Obrador ise, "Biden ile göç, güvenlik ve kalkınma konusunda iş birliği hakkında samimi bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 12 Ekim'deki açıklamasında, Venezuelalı göçmenlerin Meksika sınırını yasal olmayan yollardan geçerek ABD topraklarına geçtikleri taktirde derhal sınır dışı edileceklerini duyurmuştu.

DHS, düzensiz göçün kontrol altına alınması amacıyla ülkeye uçakla giriş yapanlara iki yıl boyunca yasal statü verileceğini, Meksika üzerinden sınırı geçenlerin ise kısa sürede geri gönderileceğini açıklamıştı.

Meksika'nın güneyinde bekleyen binlerce Venezuelalı göçmen ise, ABD'nin düzensiz göçmenlere yönelik yeni kısıtlamalar ilan etmesi nedeniyle güvenli şekilde ülkelerine dönme talebinde bulunmuştu.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.