ABD Başkanı Biden Netanyahu ve Abbas ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını kaydetti. Filistin Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD Başkanı Biden'dan telefon aldığını açıkladı.