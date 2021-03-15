ABD Başkanı Biden, New York Valisi Cuomo'ya yönelik taciz iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu Açıklaması - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, New York Valisi Cuomo'ya yönelik taciz iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu Açıklaması

15.03.2021 07:33
ABD Başkanı Biden, New York Valisi Cuomo'ya yönelik taciz iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu Açıklaması, System.String[]

ABD'de, New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo hakkındaki taciz iddiaları ülkede siyasi bir krize dönüşürken, konuya ilişkin ilk kez konuşan Başkan Joe Biden, soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

ABD'de, New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo hakkındaki taciz iddiaları ülkede siyasi bir krize dönüşürken, konuya ilişkin ilk kez konuşan Başkan Joe Biden, soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

Vali Cuomo'ya yönelik 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları üzerine başlayan tartışma devam ediyor.

Beyaz Saray'da, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Biden "Soruşturma devam ediyor ve bize neler getireceğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Demokrat Başkan Biden'ın bu ifadesinin, Cuomo'ya istifa çağrısında bulunan Demokrat Partinin diğer önemli isimleri ile çelişmesi dikkati çekti.

New York eyaletinin Demokrat Senatörleri Chuck Schumer ve Kirsten Gillibrand, Cuomo'nun New York halkının güvenini kaybettiğini ve istifa etmesi gerektiğini savunuyor.

Konuya ilişkin ABC'ye değerlendirmede bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise söz konusu kadınların iddialarının saygıyla ele alınması gerektiğini ve bunun ciddi bir durum olduğunu ifade etti.

Pelosi, "Vali, New York'u seviyor, eyaleti efektif bir şekilde yönetip yönetemeyeceği konusunda kalbine bakmalı." diye konuştu.

New York Eyalet Meclisi, 12 Mart'ta, 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle Cuomo hakkında azil soruşturması açılmasına karar vermişti.

New York Eyalet Kongresinin 59 üyesi, 11 Mart'ta yayımladıkları ortak açıklamada, taciz iddiaları üzerine, Vali Cuomo'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Eyalet Meclisinin Cumhuriyetçi grubu lideri Will Barclay, 9 Mart'ta, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Cuomo'nun azli için tasarı hazırladıklarını duyurmuştu.

Azil davası sürecinde, soruşturma komitesinin incelemesinden sonra tasarının, oylama için meclis genel kuruluna getirilmesi gerekiyor. Tasarı, 150 sandalyeli meclisten salt çoğunluk olan 76 oyla geçerse 63 kişilik eyalet senatosunda yargılamanın başlaması ve sonunda yapılacak oylamada Cuomo'nun azli için senatonun salt çoğunluğunun "evet" demesi gerekiyor.

Cuomo hakkındaki taciz iddiaları

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki valinin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek, özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a, Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.

"Times Union" gazetesinde 10 Mart'ta yer alan haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırarak, uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Taciz, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, New York Valisi Cuomo'ya yönelik taciz iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Menajerimi Ara dizisindeki Rasim Öztekin sahnesi izleyicileri duygulandırdı Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi Suudi Arabistan F-15'leri, Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit'e indi Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu
Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var         
07:46
Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem         
05:12
Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi         
23:56
Canlı yayın karıştı! Konuklar arasındaki sert tartışma sona ermeyince yayına ara verildi Canlı yayın karıştı! Konuklar arasındaki sert tartışma sona ermeyince yayına ara verildi         
22:57
Aracında uyuşturucu madde ile yakalanan Ayşegül Çınar, Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı Aracında uyuşturucu madde ile yakalanan Ayşegül Çınar, Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:51
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu         
20:08
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 07:58:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Biden, New York Valisi Cuomo'ya yönelik taciz iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei