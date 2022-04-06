ABD Başkanı Biden, öğrenci kredi geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Ağustos'a uzattı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, öğrenci kredi geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Ağustos'a uzattı

06.04.2022 17:26
ABD Başkanı Biden, öğrenci kredi geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Ağustos'a uzattı

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut durumda öğrenci kredisi geri ödemelerinin 1 Mayıs'ta başlayacağını ancak bu süreyi 1 Ağustos'a uzattığını bildirdi.

Kovid-19 salgınının hala kişilerin mali durumunu etkilediğini belirten Biden, Eğitim Bakanlığının da öğrenim kredisi borcu olan kişilerin mali durumunu iyileştirmek için çabaladığını ifade etti.

ABD'de Kovid-19 salgınının başından bu yana hem eski Başkan Donald Trump hem de Biden yönetimi, öğrenci kredilerinin geri ödenmesini dondurmuştu.

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Kaynak: AA

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