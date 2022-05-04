ABD Başkanı Biden olimpik ve paralimpik sporcuları Beyaz Saray'da ağırladı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden olimpik ve paralimpik sporcuları Beyaz Saray'da ağırladı

04.05.2022 22:58

Biden'ın gelişi Sporcular ile sohbet etmesi Konuşmalardan görüntüler ABD Başkanı Biden olimpik ve paralimpik sporcuları Beyaz Saray'da ağırladıAmerika Birleşik Devletleri Başkanı Başkanı Joe Biden olimpik ve paralimpik oyunlara katılan ABD'li milli sporcuları Beyaz Saray'da misafir etti.

Biden'ın gelişi

Sporcular ile sohbet etmesi

Konuşmalardan görüntüler ABD Başkanı Biden olimpik ve paralimpik sporcuları Beyaz Saray'da ağırladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Başkanı Joe Biden olimpik ve paralimpik oyunlara katılan ABD'li milli sporcuları Beyaz Saray'da misafir etti.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile Pekin 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına katılan ABD'li milli sporcular ve atletler ABD Başkanı Biden ve Jill Biden'ın konuğu oldu.

Beyaz Saray'daki organizasyona ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff da katıldı.

ABD Başkanı Biden olimpik ve paralimpik sporcuları Beyaz Saray'da ağırladı
ABD Başkanı Biden olimpik ve paralimpik sporcuları Beyaz Saray'da ağırladı
ABD Başkanı Biden olimpik ve paralimpik sporcuları Beyaz Saray'da ağırladı
ABD Başkanı Biden olimpik ve paralimpik sporcuları Beyaz Saray'da ağırladı

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Kaynak: AA

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