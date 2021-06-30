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ABD Başkanı Biden: "Orman yangınları tehditleri daha önce hiç olmadığı kadar ciddi" - Son Dakika

ABD Başkanı Biden: "Orman yangınları tehditleri daha önce hiç olmadığı kadar ciddi"

30.06.2021 18:56
ABD Başkanı Biden:

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin batı eyaletlerinde süren orman yangınlarına ilişkin "Orman yangınlarından doğan tehditler, daha önce hiç olmadığı kadar ciddi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin batı eyaletlerinde süren orman yangınlarına ilişkin "Orman yangınlarından doğan tehditler, daha önce hiç olmadığı kadar ciddi." dedi.

Biden, ülkenin batı yakasında süren orman yangınları ile kuraklık ve aşırı sıcaklık sorunlarına ilişkin kabine üyeleri ve eyalet valileri ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin şu anda ABD ve tüm dünya için en büyük sorunlardan biri olduğunun altını çizen Biden, "Orman yangınlarından doğan tehditler, daha önce hiç olmadığı kadar ciddi." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, orman yangınlarına müdahale konusuna eskisinden daha çok önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, federal hükümet ile yerel yönetimlerin bu konuda iş birliği yapmasının önemine işaret etti.

Orman yangınlarına müdahale eden itfaiye ekiplerinin işlerinin de zorlaştığını ve maaşlarda artırmaya gideceklerini belirten Biden, "Orman yangınları artık mevsimsel bir iş değil tüm yıl süren bir görev." dedi.

Biden, orman yangınlarını daha hızlı tespit eden teknolojilere yatırımları artıracaklarını da kaydetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Orman Yangınları, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: 'Orman yangınları tehditleri daha önce hiç olmadığı kadar ciddi' - Son Dakika


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