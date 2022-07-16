ABD Başkanı Biden: "Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden: "Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz"

16.07.2022 16:05
ABD Başkanı Biden: "Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz"

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Orta Doğu bölgesinde aktif bir ortak olmaya devam edeceğini belirterek, "Asla çekip gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Orta Doğu bölgesinde aktif bir ortak olmaya devam edeceğini belirterek, "Asla çekip gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız." dedi.

ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 9 Arap ülkesinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"nde konuştu.

Konuşmasında Rusya, Çin ve İran'ı hedef alan Biden, "Dünyada ve Orta Doğu'daki düzeni baltalamaya yönelik çabalara şahit oluyoruz." diye konuştu.

Biden, "Çin'in Hint-Pasifik bölgesi başta olmak üzere dünyada baskılarını artırdığını, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya karşı acımasız ve haksız bir savaşı sürdürdüğünü, İran'ın ise Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine devam ettiğini" söyledi.

Buna karşılık ABD'nin bölgede aktif bir ortak olmaya devam edeceğini ve bölgedeki müttefiklerine terörle mücadelede destek olacağını ifade eden Biden, "Asla çekip gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız." dedi.

İran ile nükleer görüşmelere de değinen Biden, ABD'nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini ancak İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Biden konuşmasında, "ABD, kurallara dayalı uluslararası düzene katkıda bulunan ülkelerle ortaklığını desteklemek ve güçlendirmek için çalışacak. Bu ülkelerin de kendilerini dış tehditlere karşı koruyabilmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kara savaşlarının ve ABD güçlerinin katıldığı savaşların halihazırda devam etmediğini ve bu durumdan gurur duyduklarını aktaran Biden, "Bölgede hiçbir ülkenin bir diğerini askeri yollarla kontrol etmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, bölge ülkelerinde insan haklarının güvence altına alınmasının önemini belirterek, "ABD her zaman insan haklarını destekleyecektir. Gelecek, nüfuslarının tüm potansiyelini ortaya çıkaran ülkeler tarafından kazanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e dolduracak boşluk bırakmayacağız Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e dolduracak boşluk bırakmayacağız Çin, ABD ve Batı'yı Ortadoğu'ya Müdahaleye Son Vermeye Çağırdı Çin, ABD ve Batı'yı Ortadoğu'ya Müdahaleye Son Vermeye Çağırdı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: 'Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
15:50 MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
15:04 Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de
14:55 Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 16:11:13. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: "Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement