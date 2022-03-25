ABD Başkanı Biden, Polonya'da Amerikan askerlerini ziyaret etti - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Polonya'da Amerikan askerlerini ziyaret etti

25.03.2022 18:31
ABD Başkanı Biden, Polonya'da Amerikan askerlerini ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret ederek, hizmetleri için onlara teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret ederek, hizmetleri için onlara teşekkür etti.

Brüksel'de Rusya- Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan Biden, bugün Polonya'ya geçerek Rzesnow kentine vardı.

Biden, kentte bulunan ABD 82. Hava İndirme Tümeni üssünü ziyaret ederek, Amerikan askerleriyle sohbet etti.

Üssün kafeteryasında askerlerle pizza yiyen Biden, daha sonra onlara hitap etti.

Biden, "Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Biden'a ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik etti. Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçmesi ve yarın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede Biden'ın, Duda'ya Ukraynalı mültecilere kucak açtıkları için teşekkür etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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