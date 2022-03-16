ABD Başkanı Biden: "Putin bir savaş suçlusu" - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden: "Putin bir savaş suçlusu"

16.03.2022 22:21
ABD Başkanı Biden: "Putin bir savaş suçlusu"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullandı.

Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrıldı.

Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biden kalbinden geçenleri ve televizyonda gördüklerimizi konuşuyordu. Yabancı bir ülkeyi işgali sırasında zalim bir diktatörün barbarca eylemlerini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü hukuki bir süreç var ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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