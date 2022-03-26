ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için "Bu adam iktidarda kalmamalı" dedi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için "Bu adam iktidarda kalmamalı" dedi

26.03.2022 23:11

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." ifadesini kullandı.

Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılarından Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yaptı.

Avrupa'nın kendisini Rus saldırganlığına karşı uzun bir mücadeleye hazırlaması gerektiğini vurgulayan Biden, Polonya doğumlu Papa 2. Jean Paul'ün sözlerine atıfta bulundu ve Polonya'nın eski Devlet Başkanı Lech Walesa'dan alıntı yaptı.

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin "on yıllarca sürecek bir savaş" tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Biden, "Bu savaşta uyanık olmamız gerekiyor. Bu savaş günler ya da aylar içinde kazanılmayacak. Uzun vadede bu mücadelede yer almak için şimdi taahhütte bulunmalıyız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin için "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." diyen Biden, Rus halkına hitaben de Rusların "düşman" olmadığını kaydetti.

Biden, "Masum çocukların ve yaşlıların öldürülmesini hoş karşıladığınıza ya da hastanelere, okullara, doğumhanelere, Rus füzeleri ve bombalarıyla saldırılmasını kabul ettiğinize inanmayı reddediyorum." ifadesini kullandı.

Joe Biden konuşmasında "Barbarlık, asla özgür olma arzusuna galip gelmeyecek. Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için Bu adam iktidarda kalmamalı dedi
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için Bu adam iktidarda kalmamalı dedi
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için Bu adam iktidarda kalmamalı dedi

YORUMLAR
500
Biden Putin'e seslendi: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme Biden Putin'e seslendi: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme Rusya'dan Putin'e 'kasap' diyen Biden'a 'tedavi' önerisi Rusya'dan Putin'e 'kasap' diyen Biden'a 'tedavi' önerisi ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için 'Bu adam iktidarda kalmamalı' dedi ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için 'Bu adam iktidarda kalmamalı' dedi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için 'Bu adam iktidarda kalmamalı' dedi - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Biden Putin'e seslendi: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme
23:32 Fenerbahçe kulübünden tepki sesleri yükseldi: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?
23:25 Büyük merakla beklenen EXPO hakkında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bilgi verdi
23:06 İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
23:00 Galatasaray genel kurulunda gergin anlar! Osman Tanburacı oy birliğiyle salondan atıldı
19:04 Tamer Karadağlı'dan ayrılık iddialarına yanıt: Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum
22:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan'da ucuz fiyatla et vereceğiz
22:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan "her akşam yer yatarım" diyerek tavsiyede bulundu: Şifa niyetine
21:39 Karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu! Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Galler'i 5-2 mağlup etti
21:36 İstanbul Boğazı'nda ikinci mayının tespit edildiği iddiası yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 23:55:26. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için "Bu adam iktidarda kalmamalı" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement