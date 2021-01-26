ABD Başkanı Biden: "Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz" - Son Dakika

ABD Başkanı Biden: "Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz"

26.01.2021 00:45
ABD Başkanı Biden:

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın eylemlerinden çok endişeli olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın eylemlerinden çok endişeli olduklarını söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği kararname töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın muhalif Aleksey Navalnıy'ı gözaltına alması, ABD federal kurumlarına siber saldırı ya da Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif ettiği gibi iddiaların olduğuna dikkati çeken Biden, "Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz." diye konuştu.

Biden, Rusya hakkındaki iddialara ilişkin ilgili kurumlardan bilgi talep ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuları Rusyalı muhataplarımızla konuşmaktan da tereddüt etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: 'Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz' - Son Dakika


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