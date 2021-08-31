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ABD Başkanı Biden: "Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti" - Son Dakika

ABD Başkanı Biden: "Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti"

31.08.2021 01:07
ABD Başkanı Biden:

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlıklarının sona erdiğini belirterek, salı günü bir konuşma yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlıklarının sona erdiğini belirterek, salı günü bir konuşma yapacağını duyurdu.

Biden, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

31 Ağustos olarak belirlenen son tarihten önce Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlayan kumandanlara teşekkür eden Biden, "Son 17 günde, askerlerimiz ABD tarihindeki en büyük hava yoluyla taşıma operasyonunu gerçekleştirdi, 120 binden fazla vatandaşımızı, ailelerini, Afgan müttefiklerimizi tahliye ettiler." ifadesini kullandı.

Biden, ABD askerlerinin tahliye operasyonlarını cesaret, profesyonellik ve azimle gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti." mesajını verdi.

Biden yarın bir konuşma yapacak

Afganistan'daki varlıklarını 31 Ağustos'tan sonraya uzatmamama kararına ilişkin salı günü öğleden sonra bir açıklama yapacağını kaydeden Biden, bunun Genelkurmay Başkanı ve tüm kumandanların bir tavsiyesi olduğunu belirtti.

Biden, "Komutanlarımız, askerlerimizin hayatını korumanın ve gelecek zamanda Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin ayrılışını güvene almanın en iyi yolunun askeri varlığımızı bitirmek olduğunu söyledi." bilgisini paylaştı.

Afganistan'dan çıkmak isteyen ABD vatandaşları, Afgan müttefikler ve yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi için Dışişleri Bakanlığına uluslararası ortaklar ile iş birliği talimatı verdiğini kaydeden Biden, "Taliban güvenli geçiş için taahhüt verdi ve dünya bu taahhüttün tutulup tutulmadığını takip edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden mesajını, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 13 Amerikan askerini anarak noktaladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: 'Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti' - Son Dakika


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