ABD Başkanı Biden, tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik kararname imzaladı - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik kararname imzaladı

25.02.2021 05:23
ABD Başkanı Biden, tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik kararname imzaladı, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, yüksek kapasiteli batarya, ilaç, kritik mineraller ile otomobil, telefon ve askeri teçhizat gibi ürünlerde kullanılan yarı iletkenlerin tedarik zincirini güçlendirerek imalatı artırmayı amaçlayan yeni bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, yüksek kapasiteli batarya, ilaç, kritik mineraller ile otomobil, telefon ve askeri teçhizat gibi ürünlerde kullanılan yarı iletkenlerin tedarik zincirini güçlendirerek imalatı artırmayı amaçlayan yeni bir kararname imzaladı.

Kritik ürünlerde Amerika'nın ithalata bağımlı hale gelmesini bir ulusal güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi riski olarak gören Biden, tedarik zincirinin dayanıklılığı ve güvenilirliğini artırmaya yönelik bir adım attı.

Bu kapsamda Biden, yüksek kapasiteli batarya, ilaç, kritik mineraller ile otomobil, telefon ve askeri teçhizat gibi ürünlerde kullanılan yarı iletkenlerin tedarik zincirini güçlendirerek imalatı artırmak amacıyla yeni bir kararname imzaladı.

Söz konusu kararnameyi imzalamadan önce kısa bir konuşma yapan Biden, Amerikan imalatının güçlendirilmesinin ve kritik ürünlerde yabancı ülkelere bağımlı olunmamasının önemine dikkati çekti.

Biden, "Amerikan halkı, ister arabaları, ister reçeteli ilaçları veya marketten aldıkları yiyecekler olsun, aldıkları mal ve hizmetlerde asla sıkıntıyla karşılaşmamalıdır." dedi.

Çip üretimini güçlendirmeye yönelik yasa için 37 milyar dolarlık fon ihtiyacı

Kararnamenin ABD'nin tedarik zincirindeki kırılganlıkları gidermeye yardımcı olacağına işaret eden Biden, "Dayanıklı, çeşitli ve güvenli tedarik zincirleri, yerli üretim kapasitemizi yeniden canlandırmamıza ve iyi maaşlı işler yaratmamıza yardımcı olacak." diye konuştu.

Biden, bunun sadece yerel kapasiteyi güçlendirmekle kalmayacağını aynı zamanda Amerikan şirketlerinin mallarını ihraç etme fırsatını da artıracağını vurgulayarak, tedarik zincirinin bir noktasındaki küçük bir aksaklığın bile zincirin dışında etkilere de neden olabileceğini anlattı.

Son zamanlarda çip tedarikinde sıkıntı yaşandığına dikkati çeken Biden, yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarikinde yaşanan sorunun otomobil üretiminde gecikmelere neden olduğunu ifade etti. Biden, "Bu tedarik zincirlerinin güvenli ve güvenilir olduğundan emin olmalıyız." dedi.

Yarı iletken tedarikinde yaşanan sıkıntının çözümüne yönelik sektör liderleriyle birlikte çalışılması için de talimat veren Biden, çip üretimini güçlendirmeye yönelik yasa tasarısı için 37 milyar dolarlık fon ihtiyacı olduğunu ve bunun sağlanması için baskı yapacaklarını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kararname, Otomobil, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Biden, tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik kararname imzaladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil Bakım merkezinde zihinsel engelli gencin darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı
İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde "Evet" oyu vereceğiz         
01:01
'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor         
23:47
ABD'de koronavirüsün daha tehlikeli yeni bir türü bulundu ABD'de koronavirüsün daha tehlikeli yeni bir türü bulundu         
22:59
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi         
19:15
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Gonca Vuslateri'nin faturalarını Şevket Çoruh ödemiş Gonca Vuslateri'nin faturalarını Şevket Çoruh ödemiş         
15:18
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
Otobüsün çarptığı genç hayatını kaybetti! Acılı aile şoförün tutuklanmamasına isyan etti Otobüsün çarptığı genç hayatını kaybetti! Acılı aile şoförün tutuklanmamasına isyan etti         
10:08
Atalanta'nın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Braciano Ta Bi hayatını kaybetti Atalanta'nın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Braciano Ta Bi hayatını kaybetti         
09:56
Şeker Teyze'nin acı sonu! Şeker Teyze'nin acı sonu! "Hava alayım" diye evden çıktı, feci şekilde can verdi         
09:44
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 05:49:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Biden, tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik kararname imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei