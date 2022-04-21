ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 Milyon Dolarlık Ek Güvenlik Yardımı Sağlayacağız - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 Milyon Dolarlık Ek Güvenlik Yardımı Sağlayacağız

21.04.2022 19:11
ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 Milyon Dolarlık Ek Güvenlik Yardımı Sağlayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı sağlayacağını duyurdu. Biden, “Bu savaşın bir sonraki aşamasına geçtiğimiz kritik bir aşamadayız. ABD, müttefikler ve ortaklarımız, Ukrayna'ya ihtiyaç duydukları silahları, kuvvetlerinin ulusunu savunmak için ihtiyaç duyduğu teçhizatı sağlamaya devam etmek için olabildiğince hızlı hareket ediyor. Ukrayna'yı desteklemek için 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı sağlayacağız” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı sağlayacağını duyurdu. Biden, "Bu savaşın bir sonraki aşamasına geçtiğimiz kritik bir aşamadayız. ABD, müttefikler ve ortaklarımız, Ukrayna'ya ihtiyaç duydukları silahları, kuvvetlerinin ulusunu savunmak için ihtiyaç duyduğu teçhizatı sağlamaya devam etmek için olabildiğince hızlı hareket ediyor. Ukrayna'yı desteklemek için 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı sağlayacağız" dedi.

Beyaz Saray'da bugün basın açıklaması yapan ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya yönelik ek yardımlar hakkında bilgi verdi. Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık savunma, 500 milyon dolarlık ekonomik ek yardım sağlayacaklarını açıkladı. Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yardım paketi, ağır topçu silahları, düzinelerce obüs, 144 bin mermi mühimmat içeriyor.

Rus saldırganlığına karşı onlara yardımcı olmak için Ukrayna ile önemli ölçüde zamanında istihbarat paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da ötesinde, ABD'den gelen bu katkılar, Slovakya'nın kısa süre önce Ukrayna'ya devredilen S-300 uzun menzilli uçaksavar sistemleri gibi dünyadaki diğer müttefiklerden Ukrayna'ya önemli bir silah ve yardım akışını kolaylaştırıyordu.

Her Amerikalı vergi mükellefi, silahlı kuvvetlerin her üyesi, ülkemizin cömertliğinin ve ordumuzun beceri ve hizmetlerinin Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını silahlandırmaya ve püskürtmeye yardımcı olduğu gerçeğinden gurur duyabilir.

"UKRAYNALILARIN AVRUPA'DAN ABD'YE DOĞRUDAN GELMELERİNİ SAĞLAYACAK UKRAYNA İÇİN BİRLİK PROGRAMINI DUYURUYORUM"

Geçen ay Avrupa'dayken, ABD'nin 100 bin Ukraynalıyı kabul edeceğini duyurmuştum. ABD'de on binlerce Ukraynalıyı ağırladık. Bugün, Ukraynalıların Avrupa'dan ABD'ye doğrudan gelmelerini sağlayacak yeni bir program olan Ukrayna için bir birlik programı duyuruyorum. Bu yeni insani şartlı tahliye programı, göçmen vizeleri ve mülteci işlemleri de dahil olmak üzere Ukraynalılar için mevcut olan mevcut yasal yolu tamamlayacak.

"RUSYA'YA BAĞLI GEMİLERİN LİMANLARIMIZA GİRİŞİ YASAKLANACAK"

Bugün, ABD'nin Avrupa'da olduğu gibi Rusya'ya bağlı gemilerin limanlarımıza girişini yasaklayacağını duyuruyorum. Bu, Rus bayrağı altında seyreden veya Ruslara ait olan veya Ruslar tarafından işletilen hiçbir geminin kıyılarımıza yanaşamayacağı ya da erişemeyeceği anlamına geliyor."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 Milyon Dolarlık Ek Güvenlik Yardımı Sağlayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 Milyon Dolarlık Ek Güvenlik Yardımı Sağlayacağız - Son Dakika
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