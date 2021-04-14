ABD Başkanı Biden ve Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD'nin Afganistan'dan asker çekmesini görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, telefon görüşmesinde, ABD askerlerinin Afganistan'dan ayrılması sonrasında güçlü ikili ortaklığa yönelik taahhütlerini ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, "İki lider, ABD askerlerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından güçlü ikili ortaklığa yönelik taahhütlerini ele aldı. Ayrıca Biden ve Gani, son 20 yılda Afgan halkı, Afgan askerleri, NATO müttefiklerimiz, operasyonel ortaklarımız ve Amerikan askerleri tarafından yapılan fedakarlıklara saygı ve memnuniyetlerini bir kez daha vurguladı." ifadesine yer verildi.

Biden'ın görüşmede ABD'nin Afgan halkını sürekli kalkınma, insani ve güvenlik yardımı aracılığıyla desteklemeyi sürdüreceğini belirttiği aktarılan açıklamada, "Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Gani, Afgan halkının barış içinde yaşayabileceği siyasi bir çözüme ulaşılması için tüm çabaların harcanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti." değerlendirmesi yapıldı.

Biden, bugün yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmeye başlayacaklarını ve sürecin 11 Eylül 2021'den önce tamamlanacağını açıklamıştı.