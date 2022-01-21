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ABD Başkanı Biden ve Japonya Başbakanı çevrim içi görüşme yaptı - Son Dakika

ABD Başkanı Biden ve Japonya Başbakanı çevrim içi görüşme yaptı

21.01.2022 20:12
ABD Başkanı Biden ve Japonya Başbakanı çevrim içi görüşme yaptı

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ikili ve bölgesel konuları ele aldıkları çevrim içi görüşmede, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını" geri püskürtmek için yakından çalışma sözü verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ikili ve bölgesel konuları ele aldıkları çevrim içi görüşmede, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını" geri püskürtmek için yakından çalışma sözü verdi.

Beyaz Saray, Biden ve Kişida'nın bugün çevrim içi olarak gerçekleştirdiği ve yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Söz konusu görüşmenin ilk ülke ilişkilerini güçlendirmek ve "açık ve özgür bir Hint-Pasifik" bölgesine ilişkin ortak misyonlarını geliştirmek için yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Biden ve Başbakan Kişida, ABD-Japonya müttefikliğinin hiçbir zaman bu kadar güçlü ve gerekli olmadığı konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Kişida'nın Japonya'nın ulusal güvenlik stratejisini değiştirme niyetinin ve silahsızlanmaya yönelik faaliyetlerinin Biden tarafından memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "İki lider, müttefiklerin iş birliğinin önemli bir aracı olan siber güvenliğin güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.

Çin konusu gündeme geldi

Açıklamada, ABD ve Japonya'nın Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirme girişimlerinin geri püskürtülmesi için ortak çalışacağı belirtilerek, iki liderin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın önemine de dikkati çektiği kaydedildi.

Biden ve Kişida'nın Çin'in Sincan Uygun Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki eylemleri konusundaki endişelerini paylaştığı aktarılan açıklamada, Biden'ın ABD'nin Japonya'nın güvenliğine olan taahhüdünü bir kez daha yinelediği kaydedildi.

Açıklamada, "İki lider Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak gerçekleştirdiği balistik füze denemelerini kınadı. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik, iki lider yakın koordinasyonu devam ettirme sözü verdi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Ukrayna-Rusya sınırında son dönemde yaşanan gerginliğin de gündeme geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını geri püskürtmek için yakından çalışma sözü verdi. Başbaşkan Kişida, herhangi bir saldırıya karşı güçlü adımlar atılması için ABD, diğer ortak ve müttefikleri ve uluslararası toplum ile yakın koordinasyon içinde olunacağını söyledi."

Biden, Kişida'nın Japonya davetini memnuniyetle karşıladı

Açıklamada, her iki liderin de Avustralya, Japonya, Hindistan ve ABD'den oluşan Quad grubunun önemine değindiği aktarılarak, Biden'ın Kişida'nın 2022'nin ilk yarısında kendisini Japonya'ya davet etmesini de memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Ekonomi alanında iki ülkenin hedeflerine ulaşılması için bakanlık düzeyinde bir ekonomi politikaları danışma grubunun kurulduğunun kaydedildiği açıklamada, Kovid-19 benzeri yeni bir salgının önlenmesi için de ABD ve Japonya'nın birlikte çalışacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

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