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ABD Başkanı Biden: "Zorluklara rağmen muazzam ilerlemeler kaydettik" - Son Dakika

ABD Başkanı Biden: "Zorluklara rağmen muazzam ilerlemeler kaydettik"

20.01.2022 02:24

ABD Başkanı Biden: "Zorluklara rağmen muazzam ilerlemeler kaydettik" Görevindeki 1. yılını doldurmasına özel basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ilk görev yılı için, "Zorluklarla dolu ancak muazzam ilerlemelerin olduğu bir yıl oldu" dedi.

ABD Başkanı Biden: "Zorluklara rağmen muazzam ilerlemeler kaydettik"

WASHINGTON - Görevindeki 1. yılını doldurmasına özel basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ilk görev yılı için, "Zorluklarla dolu ancak muazzam ilerlemelerin olduğu bir yıl oldu" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden görevindeki 1. yılını doldurken Beyaz Saray'dan bir basın toplantısı düzenledi. Biden yaptığı konuşmada, yönetimin korona virüs aşı oranlarını arttırma, ülkedeki işsizlik oranlarını düşürme gibi konulardaki başarısını övdü.

Biden yaptığı konuşmada, görevdeki ilk yılının başarılarılarını överken, aynı zamanda birçok vatandaşın ulusun durumundan memnun olmadığını da ifade etti. Biden konuşmasına başlarken, "Yarın göreve geldiğimden bu yana bir yıl olacak. Zorluklarla dolu ama aynı zamanda muazzam ilerlemelerle dolu bir yıl oldu." dedi. Biden, "Bu süreçte ülkede çok fazla hayal kırıklığı ve yorgunluk olduğunu ve bunun nedeninin Covid-19 olduğunu biliyorum. Şimdi Omicron bize yeni bir düşman olacak şekilde meydan okuyor. Ancak endişeye neden olsa da paniğe neden değil. Çünkü elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Elimizden geldiğince hızlı öğreniyor ve adapte oluyoruz. Pandeminin ötesinde bir geleceğe hazırlanıyoruz. Her hafta 9 milyondan fazla aşı yapıyoruz"

Biden, ABD yönetimindeki süreç boyunca Amerikalıların Covid-19'a karşı aşılanması da dahil olmak üzere önemli adımların atıldığı bir yıl olduğunu söyledi. Biden, "Yine de şu anda çok farklı bir yerdeyiz. Aşılar, güçlendiriciler, maskeler, testler, hayat kurtarmak ve işyerlerini açık tutmak için Covid-19 hapları gibi araçlarımız var. Yetişkinlerin yüzde 75'i tam aşılı. Geçen yaz aşılamamış yetişkin sayısı 90 milyondan, bugün 35 milyona düştü. ve her hafta yaklaşık 9 milyon daha fazla aşı yapıyoruz. Aşılar işe yaradığı için aşı çalışmalarımıza bağlı kalacağız." dedi.

Beyaz Saray'ın daha önce yeteri kadar korona virüs testi sağlamadığı eleştirilerini yanıtlayan Biden, "Daha önce daha fazla test yapmalı mıydık? Evet. Ama şimdi daha fazlasını yapıyoruz." şeklinde cevap verdi.

"Covid-19 pes etmeyecek, bende pes etmeyeceğim"

Biden yaptığı konuşmada, korona virüsün yakın zamanda ortadan kalkmayacağını, ancak ABD'deki durumun önümüzdeki aylarda iyileşmeye devam edeceğine olan güvenini dile getirdi. Biden, "Covid-19 pes etmeyecek ve hemen ortadan kaybolmayacak. Ama bende pes etmeyeceğim ve her şeyi olduğu gibi kabul etmeyeceğim. Bazı insanlar şu anda olanları yeni normal olarak adlandırıyor ama ben buna henüz bitmemiş bir iş diyorum" dedi.

"Aşırı sözler vermedim"

Görevindeki başarılarını sıralayan Biden, ABD'de işsizliğin ve yoksulluğun düşürüldüğünü söyledi. Biden, "6 milyon yeni iş oluşturduk. İşsizlik oranı yüzde 3,9'a düştü. Çocuk yoksulluğu yaklaşık yüzde 40 azaldı." dedi.

Biden görevindeki ilk yılı için "aşırı söz vermediğini" söyleyerek "muhtemelen insanların olacağını düşündüğünden daha iyi performans gösterdim. İşin aslı, muazzam ilerleme kaydettiğimiz bir durumdayız. Her şey değişiyor ve daha iyiye gidiyor" dedi. Biden, "Bakın, fazla söz vermedim, ancak yapabildiklerimize bir göz atarsanız, muazzam ilerleme kaydettiğimizi kabul etmeniz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Daha İyi İnşa Et" planının büyük oranda yasalaşacağına inanıyorum

Biden, yaptığı açıklamada kapsamlı sosyal ve iklim harcama planının "büyük parçalarının" yasalaşacağına inandığını söyledi. Biden, "İstediğimiz şeyin gerçekçi olmayan bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Gökyüzündeki kaleleri istemiyorum. Amerikan halkının uzun zamandır istediği pratik şeyleri istiyorum. ve bence bunu başarabiliriz" dedi.

Rusya yaptırımları konusunda hatırlatması bulundu

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskine karşı Rusya'ya yapılan tehditlerin yeterli olup olmadığı sorusuna, "Rusya, hareket ederse, söz verdiğim yaptırımlar gibi yaptırımları hiç görmedi" dedi. Biden Rusya'nın işgal eylemine karşı Rusya ekonomisi için bir "felaket" olacağını söyledi.

ABD Başkanı Biden: Zorluklara rağmen muazzam ilerlemeler kaydettik
ABD Başkanı Biden: Zorluklara rağmen muazzam ilerlemeler kaydettik
ABD Başkanı Biden: Zorluklara rağmen muazzam ilerlemeler kaydettik

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Kaynak: İHA

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