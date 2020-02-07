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ABD Başkanı: Bugüne kadar hakkımda atılmış en iyi başlık 'Trump aklandı'
25 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
Trump, dün Senato'da yapılan azil oylamasında "aklanmasının" ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:40
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