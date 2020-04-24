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ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmayarak bu yıl da "Büyük...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmayarak bu yıl da "Büyük Felaket" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmayarak bu yıl da "Büyük Felaket" dedi. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:41 Kaynak: İHA
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