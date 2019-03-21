Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump: "52 Yılın Ardından ABD İçin İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki...

ABD Başkanı Donald Trump: "52 Yılın Ardından ABD İçin İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki...

19 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump: "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump:
ABD Başkanı Donald Trump: "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:14 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel
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