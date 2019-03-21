ABD Başkanı Donald Trump: "52 Yılın Ardından ABD İçin İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki...
19 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump: "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:14 Kaynak: AA
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