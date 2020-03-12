Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. - Son Dakika
ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.
50 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:32 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. Kararın Cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini belirten Trump seyahat yasağından İngiltere'nin muaf olduğunu söyledi. - WASHINGTON
Son Dakika İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi