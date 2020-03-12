ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.

50 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. Kararın Cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini belirten Trump seyahat yasağından İngiltere'nin muaf olduğunu söyledi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Donald Trump, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:32 Kaynak: İHA
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