ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Çin ile ilişkilerinde dengeyi sağlamaya kararlı. umarım her iki...
15 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Çin ile ilişkilerinde dengeyi sağlamaya kararlı. umarım her iki tarafın çıkarına olan bir anlaşmaya ulaşırız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:31 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Çin ile ilişkilerinde dengeyi sağlamaya kararlı. umarım her iki tarafın çıkarına olan bir anlaşmaya ulaşırız" dedi. - NEW YORK
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