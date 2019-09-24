Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Çin ile ilişkilerinde dengeyi sağlamaya kararlı. umarım her iki...
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ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Çin ile ilişkilerinde dengeyi sağlamaya kararlı. umarım her iki...

15 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Çin ile ilişkilerinde dengeyi sağlamaya kararlı. umarım her iki tarafın çıkarına olan bir anlaşmaya ulaşırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Çin ile ilişkilerinde dengeyi sağlamaya kararlı. umarım her iki tarafın çıkarına olan bir anlaşmaya ulaşırız" dedi. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:31 Kaynak: İHA
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