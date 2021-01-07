Son dakika gündem: Trump'tan, Kongre'nin kararının ardından ilk açıklama - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın Başkanlığını tescil etmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "20 Ocak'ta düzenli bir geçiş olacak" dedi.

ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmesinin ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'ın nasıl açıklama yapacağı merak konusu oldu. Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sorunsuz bir geçiş dönemi olacağının sinyalini verdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın Başkanlığını tescil etmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Seçim sonucuna tamamen katılmamama ve gerçekler beni doğrulamasına rağmen 20 Ocak'ta düzenli bir geçiş olacak" dedi.

Joe Biden'ın görevi devralacağı yemin törenine Trump'ın katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor.

-İHA-