ABD Başkanı Donald Trump: "ABD'nin ekonomik toparlanması muhteşem" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump: 'ABD'nin ekonomik toparlanması muhteşem' - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump: "ABD'nin ekonomik toparlanması muhteşem"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde ekonomik toparlanmanın muhteşem olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde ekonomik toparlanmanın muhteşem olduğunu söyledi.

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, 2 yıl önce burada "büyük Amerika'nın geri dönüşünü" başlattıklarını söylediğini hatırlattı.

ABD Başkanı Trump, "Bugün ABD'nin, dünyanın daha önce hiç görmediği biçimde ekonomik patlamayla kuşatılmış halde olduğunu ilan etmekten gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmasında rekor seviyede düşük işsizliğe, borsa kazanımlarına, Çin ile imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasına, ABD Senatosunun onayladığı ABD-Meksika- Kanada Anlaşması'na (USMCA) değinen Trump, ülkesinde ekonomik toparlanmanın muhteşem olduğunu vurguladı.

Trump, "Amerika büyüyor, Amerika zenginleşiyor, Amerika daha önce hiç olmadığı kadar yine kazanıyor." dedi.

Donald Trump konuşmasında, ABD'nin Dünya Ekonomik Forumu'nun yerkürede 1 trilyon ağaç dikme girişimine katılacağını da bildirdi.

Konuşması sonrası Davos'ta dünya liderleri ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelmesi planlanan Trump'ın yarın da Davos'taki programının ardından ABD'ye dönmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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