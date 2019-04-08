Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını Terör Örgütü Olarak Tanıdığını Duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını Terör Örgütü Olarak Tanıdığını Duyurdu.

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını Terör Örgütü Olarak Tanıdığını Duyurdu., System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:27 Kaynak: İHA

İran, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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