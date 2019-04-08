ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını Terör Örgütü Olarak Tanıdığını Duyurdu.
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu. - WASHINGTON
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:27 Kaynak: İHA
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
A Haber'de Seçim Analisti Olarak Ekrana Çıkan Kebapçı: Kebapçılıktan Gocunmam Analistlik Okulla Olmaz
Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti
Mühürsüz Zarftan MHP Çıktı, Yusufeli'nde Kazanan AK Parti Oldu