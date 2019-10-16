Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden...
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden...

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden ABC kanalı için, "Bu kesinlikle berbat bir şeydi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden ABC kanalı için, "Bu kesinlikle berbat bir şeydi. Orası Kentucky'idi. Suriye değildi. ABC bir özür borçlu" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kentucky, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Kürtler melek değil" diyen Trump'tan bir açıklama daha: PKK, IŞİD'den daha kötü
Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını kabul etti! İşte Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar BM Güvenlik Konseyi üyesi Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 'harekâta son verin' çağrısı Öldürülen kadın teröristin annesinden HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere çağrı: Vazgeçmesinler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 21:58:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]