ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden...
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden ABC kanalı için, "Bu kesinlikle berbat bir şeydi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden ABC kanalı için, "Bu kesinlikle berbat bir şeydi. Orası Kentucky'idi. Suriye değildi. ABC bir özür borçlu" dedi. - WASHINGTON
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