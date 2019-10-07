ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin Suriye'de sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi"...
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin Suriye'de sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin Suriye'de sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi" dedi. - WASHINGTON
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