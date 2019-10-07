Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin Suriye'de sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi"...
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD'nin Suriye'de sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi'...

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin Suriye'de sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi"...

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin Suriye'de sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin Suriye'de sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
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