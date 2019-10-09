ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadı, binlerce askerimiz hayatını...
27 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadı, binlerce askerimiz hayatını kaybetti ya da kötü şekilde yaralandı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadı, binlerce askerimiz hayatını kaybetti ya da kötü şekilde yaralandı" dedi. - WASHINGTON
İkbal Gürpınar'dan 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu yorumu: Eşi Hristiyansa evliliği caiz değil! Mevlüt Erdinç'ten Ersun Yanal'a: Yedek kalmaktan memnun değilim Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Türkiye tutuklu DEAŞ'lıların sorumluluğunu üstlenmeli Karamollaoğlu: trump'ın tehdidi terbiyesizliktir