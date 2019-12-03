ABD Başkanı Donald Trump , "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim. Eğer vergi uygulayacaklar ise ABD'de uygulayacak" dedi. - LONDRA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi