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ABD Başkanı Donald Trump, "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim....
7 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim. Eğer vergi uygulayacaklar ise ABD'de uygulayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim. Eğer vergi uygulayacaklar ise ABD'de uygulayacak" dedi. - LONDRA
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