Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim....
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim.... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim....

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim. Eğer vergi uygulayacaklar ise ABD'de uygulayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim. Eğer vergi uygulayacaklar ise ABD'de uygulayacak" dedi. - LONDRA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
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