Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump: "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle...
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ABD Başkanı Donald Trump: "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle...

8 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump: "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump:

ABD Başkanı Donald Trump: " Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız"

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:36 Kaynak: AA
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