ABD Başkanı Donald Trump: "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle...
8 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump: "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız"
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:36 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump: " Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız"
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