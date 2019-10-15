Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın...
Son Dakika Politika ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın...

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın...

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini belirtti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, Mike Pence, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
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Mike Pence ve Mike Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız Amerikalılarla, Suriye Milli Ordusu arasında tehlikeli yakınlaşma Katar, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

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