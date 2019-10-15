ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın...
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ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini belirtti. Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
Mike Pence ve Mike Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız Amerikalılarla, Suriye Milli Ordusu arasında tehlikeli yakınlaşma Katar, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi