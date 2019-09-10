Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı "Anlaşamadık" deyip görevden aldı
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ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı "Anlaşamadık" deyip görevden aldı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı anlaşamadıklarını belirterek görevden aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı.

Twitter hesabından Bolton'ın görevinden ayrıldığını açıklayan Trump, yeni Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanını önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.

YENİ GÜVENLİK DANIŞMANINI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAK

Trump, attığı Twitter mesajlarında, "Dün akşam John Bolton'a, Beyaz Saray'daki hizmetlerine artık ihtiyaç kalmadığını söyledim. Yönetimdeki diğerleri gibi, yaptığı önerilerin birçoğuna hiç katılmıyordum ve bu nedenle John'un istifasını istedim, o da bu sabah sundu" dedi.

Trump, yeni ulusal güvenlik danışmanını önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti.

BOLTON 2018'DE GÖREVE ATANMIŞTI

Bolton, Nisan 2018'de ulusal güvenlik danışmanlığı görevine atanmıştı. Trump'ın göreve başladığı Ocak 2017'den bu yana dört farklı ulusal güvenlik danışmanıyla çalıştı.


ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı Anlaşamadık deyip görevden aldı
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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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