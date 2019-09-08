ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam...
16 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:42 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.
Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz Fox News sunucusu, fotoğraflarının cinsel içerikli reklamlarda kullanıldığını öğrenince tazminat davası açtı Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü