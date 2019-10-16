Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump, 'Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan...

ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan...

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü.

ABD Başkanı Donald Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesini yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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