Donald Trump Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu - Son Dakika

Donald Trump Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu
06.01.2021 20:26
ABD Başkanı Donald Trump "Çalmayı Durdur" mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olamayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump "Çalmayı Durdur" mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olamayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu.
-İHA-
Son Dakika Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı Sergen Yalçın, Rize maçında oynamak isteyen Aboubakar'ı ilk 11'e aldı Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu