ABD Başkanı Donald Trump, "Çin söz verdiği reformları hiçbirini yapmamakla kalmadı muazzam pazar...
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ABD Başkanı Donald Trump, "Çin söz verdiği reformları hiçbirini yapmamakla kalmadı muazzam pazar bariyerleri ortaya koydu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:28 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "Çin söz verdiği reformları hiçbirini yapmamakla kalmadı muazzam pazar bariyerleri ortaya koydu" dedi. - NEW YORK
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